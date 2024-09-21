Stok BBM Ditambah 5 Kali Lipat Jelang MotoGP Mandalika 2024

JAKARTA - Pertamina menambah stok BBM di wilayah Lombok dan sekitarnya hingga 5 kali lipat rata-rata konsumsi normal, seiring digelarnya MotoGP Mandalika pada 27-29 September 2024. Penambahan stok BBM dilakukan karena antusiasme penonton dan wisatawan meningkat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari mengatakan, pihaknya menjamin pasokan energi selama gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 mendatang dalam keadaan aman.

"Semua sarana fasilitas di supply point tersebut dalam kondisi prima. Untuk kebutuhan BBM di Lombok akan disuplai dari Integrated Terminal Ampenan dengan total kapasitas terminalnya sebesar 40.034 kilo liter (kl). Kita jaga ketahanan stoknya hingga lima kali lipat konsumsi normal untuk semua produk BBM," tutur Heppy, Sabtu (21/9/2024).

Heppy melanjutkan, selain Integrated Terminal Ampenan, BBM di wilayah Nusa Tenggara Barat juga disuplai dari Terminal BBM Bima dan Badas di Sumbawa.

"Bahkan kami juga menyiapkan modular Pertashop di dalam sirkuit dengan Produk Pertamax Turbo yang dapat digunakan untuk operasional penyelenggara maupun operasional team MotoGP,” lanjut Heppy.