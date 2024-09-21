Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

3 Investor Asing Siap Bangun IKN, Groundbreaking Akhir September 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 21 September 2024 |19:31 WIB
3 Investor Asing Siap Bangun IKN, Groundbreaking Akhir September 2024
Investasi di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyatakan ada 1 investor asing baru masuk ke ke IKN.

Sehingga total ada 3 investor asing yang menandai proyek Ibukota baru tersebut. Masing-masing berasal dari negara China, Australia, dan yang terbaru dari Rusia. Targetnya investor asing itu akan mulai melakukan groundbreaking pada bulan September 2024 ini.

Perusahaan asal Rusia, Magnum Estate akan berinvestasi ke IKN untuk membangun mixed use, selanjutnya Perusahaan asal China Delonix Group akan membangun mall, hotel, hingga apartemen dengan nilai investasi sekitar Rp500 miliar. Sedangkan perusahaan Australia berinvestasi melalui Australian Independent School untuk membangun lembaga pendidikan dengan nilai investasi Rp150 miliar.

"Investor asing di IKN, dari Australian Indenpendent School, Plataran, Hotel Deprima, Delonix, dan Magnum ini dari Rusia," kata Basuki saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Sabtu (21/9/2024).

Pada kesempatan itu, Basuki mengatakan groundbreaking proyek milik para investor itu akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Sehingga acara seremonial itu akan menunggu dan mencocokan dengan kunjungan Presiden ke IKN.

1 2
