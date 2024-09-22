Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PGN Group Sabet 13 Penghargaan Asian Impact Awards 2024 di Malaysia

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 22 September 2024 |16:00 WIB
PGN Group Sabet 13 Penghargaan Asian Impact Awards 2024 di Malaysia
PGN sabet 13 penghargaan di Malaysia (Foto: PGN)
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) selaku Subholding Gas PT Pertamina (Persero), berhasil menunjukkan keberhasilan atas komitmen dalam pelaksanaan program CSR yang mencerminkan ESG – Environmental, Social, Governance, dengan menguji dampak program CSR berdasarkan kriteria penilaian dari Asian Impact Awards 2024.

Berkat pencapaian ini, PGN memperoleh 4 penghargaan Platinum CSR Leading Impact Awards yang merupakan penghargaan tertinggi pada Asian Impact Awards 2024, dan 3 penghargaan untuk CSR Leader Impact Awards.

Dalam kesempatan yang sama, PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai anak usaha dari PGN juga menerima 4 penghargaan Platinum CSR Leading Impact Awards dan 2 penghargaan CSR Leader Impact Awards.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada La Tofi School of Social Responsibility dan PORTMAN College (Malaysia) atas apresiasi yang diberikan kepada Subholding Gas. Saat ini perusahaan dituntut berdampak terhadap ESG (Environmental, Social, Governance), dengan adanya Asian Impact Awards ini mendorong perusahaan untuk menguji dampak perusahaannya terhadap hal tersebut, baik terhadap lingkungan, sosial maupun tata kelola bisnis. Hal ini memacu Subholding Gas agar terus membuat program-program CSR yang berdampak baik kepada lingkungan, sosial, ataupun tata kelola perusahaan,” ujar Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/09/2024).

Acara ini diselenggarakan oleh La Tofi School of Social Responsibility (LSSR) dan PORTMAN College (Malaysia), pada 18-19 September 2024 di Selangor, Malaysia. Tujuannya, membantu perusahaan untuk meningkatkan kualitas tata kelola bisnis dan inisiatif sosial serta lingkungan, agar berdampak pada kehidupan bersama.

Kriteria penilaian Asian Impact Awards 2024 didasarkan pada; (1) Komitmen terhadap Masyarakat; (2) Program Sosial/ Lingkungan/ Tata Kelola Perusahaan; (3) Dampak dan Pencapaian Program; dan (4) Cerita Penerima Manfaat.

Halaman:
1 2
