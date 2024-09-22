Belajar Menabung Syariah Buat Gen Z dan Alpha, Bisa Sampai Rp20 Juta

JAKARTA – Belajar menabung syariah untuk gen Z dan generasi Alpha dengan maksimal saldo Rp20 juta. Berbagai bank di Indonesia telah menghadirkan layanan menarik bagi para Gen Z.

Simpanan Pelajar Islamic Banking (SimPel iB), bisa menjadi pilihan alternatif bagi mereka yang ingin memiliki tabungan.

SimPel iB adalah tabungan berbasis syariah yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana untuk siswa PAUD/TK/RA sampai SMP/SMA.

Selain itu, SimPel iB menghadirkan fitur-fitur menarik bagi para Gen Z dengan tujuan untuk memberikan akses keuangan yang mudah dijangkau serta mendorong budaya menabung sejak dini.

Berikut ini beberapa fitur SimPel iB yang dirangkum oleh Instagram OJK, Minggu (22/9/2024):

• Menggunakan akad Wadi’ah (titipan) atau Mudharabah (bagi hasil).

• Bebas biaya administrasi bulanan.

• Setoran awal ringan, minimal Rp1.000.

• Saldo minimum Rp1.000.

• Jumlah maksimal saldo tabungan sebesar Rp20 juta.