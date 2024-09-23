Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sumber Penghasilan Vadel Badjideh Pacar Lolly

Shafira Kezia Andjani , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |04:24 WIB
Sumber Penghasilan Vadel Badjideh Pacar Lolly
Sumber penghasilan Vadel Badjideh (Foto: Instagram)
JAKARTA - Netizen mulai mempertanyakan pendidikan, karier hingga sumber penghasilan Vadel Badjideh pacar Lolly. Perseteruan antara Vadel Badjideh dan Nikita Mirzani semakin memanas usai Nikita melaporkan pacar sang anak.

Vadel Alfajar Badjideh yang kerap disapa Vadel itu merupakan dancer pop yang cukup populer di TikTok. Vadel sendiri merupakan anak kelahiran 2005. Karirnya sebagai dancer di TikTok dimulai dari tahun 2020 di mana ia dan kakaknya, Bintang Badjideh, mengunggah secara rutin video dance mereka di akun TikTok bernama @vadelbadjideh.

Setelah banyaknya isu yang menimpa Vadel dan juga sang pacar, Lolly, kini netizen turut penasaran dan mencari sebenarnya bagaimana latar belakang pendidikan Vadel Badjideh.

Vadel telah menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 86 Jakarta. Saat ini, Vadel Badjideh merupakan mahasiswa S1 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Prof Dr Moestopo. Ia menginjakkan kaki nya di kampus tersebut terhitung sejak tahun 2023. Netizen juga kerap menyatakan bahwa Lolly, sang pacar turut serta membiayakan kuliah Vadel. Namun, isu tersebut sudah dibantah oleh Vadel.

