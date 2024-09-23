Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Waktu Tempuh 4 Jam, Ini Rutenya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |10:41 WIB
RI Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Waktu Tempuh 4 Jam, Ini Rutenya
RI Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Waktu Tempuh 4 Jam (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masuk tahap kajian. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan kajian tersebut, diperkirakan waktu tempuh Jakarta-Surabaya hanya 4 jam saja.

"Apabila kereta cepat Jakarta-Surabaya itu jadi, kan kalau ke Bandung itu kan kira kira 140 Km ditempuh sekitar 40 menit sampai Tegalluar, kalau Jakarta-Surabaya kira kira 900 km, ini 4 jam sudah sampai Surabaya," ujar Menhub saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta akhir pekan lalu.

Menhub mengatakan, proyek tersebut targetnya akan dibangun menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), utama untuk investor asing. Sebab menurutnya proyek tersebut akan memerlukan banyak pembiayaan, sehingga bisa membebankan fiskal negara.

"Saya berharap pemikiran yang berimbang antara pemanfaatan dengan bagaimana penganggaran, kita harapkan bahwa ini menjadi KPBU, swasta asing, sehingga fiskal itu bisa ditanggung bersama dengan kita, kalau kita berhasil melakukan itu pasti banyak pertumbuhan yang baik," tambahnya.

Menurutnya, dengan adanya proyek ini akan menciptakan persaingan untuk pengusahaan transportasi di Indonesia, sehingga akan menciptakan harga tarif yang lebih kompetitif untuk moda transportasi di Indonesia.

