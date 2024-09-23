Advertisement
HOT ISSUE

Bahlil: Smelter Amman Mineral Murni Punya Orang RI, Bukan Asing!

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |14:24 WIB
Bahlil: Smelter Amman Mineral Murni Punya Orang RI, Bukan Asing!
Bahlil tegaskan smleter tembaga pertama di Indonesia bukan milik asing (Foto: Okezone)
JAKARTA- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan smelter tembaga PT Amman Mineral di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara barat (NTB) milik pengusaha lokal. Smelter pertama di Indonesia ini bukan milik asing dan sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha nasional.

"Saya harus bangga bapak presiden, karena ini smelter pertama miliki pengusaha nasional. Ini bukan asing. Jadi Pak Hilmi dan seluruh dewan direksi, saya harus mengatakan bahwa Amman adalah perusahaan yang meletakkan awal sejarah panjang untuk membangun hilirisasi di sektor tembaga," jelas Bahlil dalam peresmian Smelter Tembaga dan Pemurnian Logam Mulia milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dipantau MNC Portal Indonesia secara virtual, Senin (23/9/2024).

Tak hanya itu, Bahlil juga mengklaim bahwa proyek smelter Amman ini telah membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara. Ia pun berharap kedepan akan banyak pengusaha nasional yang ikut membangun smelter.

"Lapangan pekerjaannya pun sudah paten pak, pendapatan negara juga mulai naik, harapan kita besok pengusaha- nasional ini pak yang sudah dikasih izin-izin tambang. Kalau tidak bangun smelter, saya izin saya akan tinjau aja pak. Jadi harus dipaksa dulu bangun smelter, kalau tidak izinnya dipakai utk jual-jual saja," pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Smelter Tembaga dan Pemurnian Logam Mulia milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

