Smelter Freeport di Gresik Bisa Hasilkan 60 Ton Emas per Tahun

JAKARTA - PT Freeport Indonesia (PTFI) meresmikan smelter tembaga kedua berkapasitas 1,7 juta ton. Smelter Manyar yang berada di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, bisa menghasilkan emas dan perak.

Presiden Direktur PTFI Tony Wenas mengatakan, perusahaan merogoh kocek sekitar USD3,7 miliar atau Rp58 triliun guna membangun smelter yang diakuinya cukup menantang untuk diselesaikan.

BACA JUGA: Smelter Tembaga Terbesar di Dunia Milik Freeport Rp58 Triliun Resmi Beroperasi

"Ini merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia yang ada di Indonesia, khususnya di gresik sini, dengan kapasitas 1,7 juta ton konsentrat tembaga ton per tahun," jelas Tony dalam peresmian hari ini, Kamis (27/6/2024).

Dikatakan Tony, smelter ini juga menghasilkan output 600 hingga 700 ribu ton katoda tembaga.

"Akan bisa dimurnikan di sini pada Desember nanti yaitu lumpur anoda yang akan menghasilkan emas dan perak, serta beberapa logam lainnya. Jumlah emasnya kira-kira antara 50-60 ton dan peraknya sekitar 220 ton per tahun," urai Tony.

BACA JUGA: Izin Smelter ITSS Harus Dicabut Usai Ledakan Terjadi Lagi

Dikatakannya, smelter akan memproduksi katoda tembaga diperkirakan mulai sekitar Agustus 2024 atau 6-10 minggu pasca pengoperasian. Hal ini untuk memanaskan semuanya, supaya mencapai titik panas tertentu pada furnish-nya.

"Setelah itu baru akan dimasukkan konsentratnya, kemudian diolah di-furnish itu dimasak di bentuk anode casing yang tadi kita lihat tadi. Copper anode kemudian dibawa ke Electro Refinery," ungkap Tony.