Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Smelter Tembaga Terbesar di Dunia Milik Freeport Rp58 Triliun Resmi Beroperasi

Atikah Umiyani , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |17:18 WIB
Smelter Tembaga Terbesar di Dunia Milik Freeport Rp58 Triliun Resmi Beroperasi
Smelter Freeport di Gresik Diresmikan. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah meresmikan smelter milik PT Freeport Indonesia (PTFI) berkapasitas 1,7 juta ton, yaitu Smelter Manyar di Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur.

Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengucapkan rasa syukur karena pembangunan smelter tersebut merupakan bagian dari perjanjian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Puji syukur kita bisa hadir menyaksikan pabrik yang luar biasa, dapat terbangun dalam waktu 30 bulan sejak dilakukan groundbreaking oleh Presiden (Joko Widodo)," jelas Airlangga, dalam acara “Peresmian Operasi Smelter Gresik”, Kamis (27/6/2024).

"Dan hasilnya hari ini, ini paling hebat. Karena kita lihat, 3–4 tahun lagi ke depan, tidak akan ada yang mampu membangun smelter seperti ini, di lahan 100 hektar, di mana pun," lanjut Airlangga.

Airlangga menambahkan, pengoperasian Smelter Manyar tiba pada waktu yang tepat, karena masyarakat sedang menggencarkan tren energi baru terbarukan. Menurutnya, tren energi baru terbarukan, membutuhkan mineral kritis.

"Kita punya nikel, kita punya cobalt, kita punya tembaga. Dan tembaga ini adalah revolusi daripada teknologi ke depan, semua baterai butuh tembaga, semua kabel perlu tembaga," sambung Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, turut hadir Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Suswantono, serta Presiden Direktur PTFI Tony Wenas.

"Ini merupakan smelter tembaga single line terbesar di dunia, yang ada di Indonesia, khususnya di Gresik sini," ujar Tony.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124860/presiden_prabowo-4rKA_large.jpg
4 Fakta Smelter Emas Freeport di Gresik Jadi Kebanggaan Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/320/3083736/habiskan-rp1-8-triliun-perusahaan-jerman-alirkan-gas-industri-ke-smelter-freeport-LPqnEruKs1.jpg
Habiskan Rp1,8 Triliun, Linde Alirkan Gas Industri ke Smelter Freeport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/320/3076423/3-fakta-smelter-freeport-kebakaran-padahal-baru-diresmikan-EblW1Cycbs.jpg
3 Fakta Smelter Freeport Kebakaran, Padahal Baru Diresmikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/15/320/3074640/esdm-selidiki-penyebab-kebakaran-smelter-freeport-di-gresik-96ezNXjcyR.jpg
ESDM Selidiki Penyebab Kebakaran Smelter Freeport di Gresik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/320/3068419/5-fakta-ri-punya-smelter-tembaga-100-bukan-milik-asing-zT0TxhUGMo.jpg
5 Fakta RI Punya Smelter Tembaga, 100% Bukan Milik Asing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/320/3067116/kerja-paksa-di-pabrik-smelter-nikel-indonesia-ini-faktanya-xngdQkum3R.jpg
Kerja Paksa di Pabrik Smelter Nikel Indonesia, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement