Segini Harta Kekayaan Hilmi Panigoro, Pemilik Smelter Rp21 Triliun yang Disinggung Bahlil

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 23 September 2024 |15:48 WIB
Segini Harta Kekayaan Hilmi Panigoro, Pemilik Smelter Rp21 Triliun yang Disinggung Bahlil
Harta Kekayaan Hilmi Panigoro (Foto: Setkab)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip harta kekayaan Hilmi Panigoro, pemilik smelter yang disinggung Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pada hari ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan smelter tembaga senilai Rp21 triliun milik PT Amman Mineral Internasional Tbk di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hilmi Panigoro merupakan presiden direktur Medco Energi Internasional. Hilmi bersama saudaranya Arifin Panigoro mendirikan perusahaan tersebut pada tahun 1980.

Pada tahun 2016, Medco Energi dan AP Investment yang dipimpin oleh bankir investasi Indonesia Agoes Projosasmito mengakuisisi perusahaan pertambangan tembaga dan emas Amman Mineral Internasional senilai USD2,6 miliar.

Amman Mineral go public pada Juli 2023. Dalam aksi ini mendapatkan dana segar Rp10,7 triliun dan menjadi IPO terbesar di Indonesia.

Komposisi pemegang saham AMMN setelah IPO, yakni Sumber Gemilang Persada 32,44%, Medco Energi Internasional 21,09%, AP Investment 15,58%, Alpha Investasi Mandiri 7,17%, Pesona Sukses Cemerlang 6,58%, Sumber Mineral Citra Nusantara 4,67%, Medco Services Indonesia 3,67%, dan masyarakat 8,80%.

Usai akuisisi ini, Hilmi Panigoro juga menjabat sebagai Presiden Komisaris Amman Mineral. Lalu berapa harta kekayaan Hilmi?

Berdasarkan data Forbes, Hilmi pernah masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia pada 2023 dengan harta kekayaan USD2,8 miliar atau setara Rp42,5 triliun. Dengan harta kekayaan ini, Hilmi Panigoro menduduki peringkat 28 dalam daftar 50 orang terkaya di Indonesia 2023 versi Forbes.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa smelter tembaga milik Amman Mineral di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara barat (NTB) merupakan smelter pertama di Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha nasional.

"Saya harus bangga bapak presiden, karena ini smelter pertama miliki pengusaha nasional. Ini bukan asing. Jadi Pak Hilmi dan seluruh dewan direksi, saya harus mengatakan bahwa Amman adalah perusahaan yang meletakkan awal sejarah panjang untuk membangun hilirisasi di sektor tembaga," jelas Bahlil dalam peresmian Smelter Tembaga dan Pemurnian Logam Mulia milik Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dipantau MNC Portal Indonesia secara virtual, Senin (23/9/2024).

Halaman:
1 2
