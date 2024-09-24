Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BLT Rp3 Juta Cair, Berikut Daftar Bansos di September 2024

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |03:14 WIB
BLT Rp3 Juta Cair, Berikut Daftar Bansos di September 2024
Daftar bansos yang cair bulan ini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Bantuan sosial (Bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) hingga bantuan pangan cair pada September 2024. Masyarakat atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) segera menerima bantuan bulan ini.

Masyarakat dapat melakukan pengecekan di aplikasi khusus bansos yang telah disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi mengenai bantuan sosial (bansos). Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memastikan bantuan sosial disalurkan dengan benar.

Berikut daftar bansos yang cair di September 2024:

1. PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program bantuan sosial yang diperuntukkan keluarga tidak mampu sebagai keluarga penerima manfaat. Penyaluran bansos PKH dilakukan dengan cara mengirimkan uang langsung ke rekening penerima atau dapat juga melalui Kantor Pos.

• Ibu hamil/melahirkan menerima bantuan sebesar Rp3 juta per tahun atau Rp750 ribu per tahap.

• Anak usia dini (0-6 tahun) menerima bantuan yang sama yaitu sebesar Rp3 juta per tahun atau sebesar Rp750 ribu per tahap.

• Pendidikan anak di tingkat SD/sederajat adalah Rp900 ribu atau Rp225 ribu per tahap.

• Bantuan tahunan untuk SMP/sederajat adalah Rp1,5 juta atau Rp375 ribu per tahap.

• Bantuan tahunan anak SMA/sederajat sebesar Rp2 juta atau Rp500 ribu per tahap.

• Orang tua dan penyandang disabilitas berat, masing-masing menerima Rp2,4 juta per tahun atau Rp600 ribu per tahap.

