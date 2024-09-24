Update Terbaru Harga BBM Pertamina Hari Ini, dari Pertalite hingga Pertamax

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyesuaian harga BBM di awal bulan ini. Di mana Pertamax menjadi Rp12.950 per liter mulai 1 September 2024.

Penurunan harga juga berlaku pada Pertamax Turbo dari Rp15.450 menjadi Rp14.475 per liter. Kemudian Dexlite turun dari Rp15.350 ke 14.050 per liter, Pertamina Dex turun dari Rp15.650 ke 14.550 per liter, dan Pertamax Green dari Rp15.000 jadi Rp13.650 per liter.

BACA JUGA: Stok BBM Ditambah 5 Kali Lipat Jelang MotoGP Mandalika 2024

Sebagaimana diketahui, Penyesuaian harga BBM Non Subsidi Pertamina Patra Niaga mengacu pada tren harga rata-rata publikasi minyak dunia atau ICP dan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (USD).

Sementara itu, untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Dengan berbagai perubahan tersebut, maka berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina yang berlaku di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Selasa (24/9/2024):