Ternyata Segini Anggaran Bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

JAKARTA - Mengungkap anggaran pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Saat ini proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya masuk tahap kajian studi kelayakan atau feasibility study.

Menurut rencana, China masih akan terlibat dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya seperti pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Hal ini pernah disampaikan oleh Direktur Utama Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi saat melaporkan perkembangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Juli 2024.

"Lah itu (kereta cepat Jakarta—Surabaya) lagi dibahas dengan China,” ujar Dwiyana.

Lalu berapa anggaran pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya?

Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan lebih murah, dibandingkan dengan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

“Pak Jokowi mau Kereta Cepat Jakarta-Surabaya diteruskan. Tadi saya dengar perjanjian dengan dengan China juga jalan, malah bunganya jauh lebih murah dari pada bunga yang ditawarkan negara lain,” kata Luhut melalui postingan akun Instagram pribadinya.

Asumsi tersebut karena pengalaman pemerintah membangun kereta cepat Jakarta-Bandung. Kala itu, megaproyek di sektor transportasi terbebani pembebasan lahan sehingga terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun.

Tak hanya itu, pembangunan terowongan di jalur kereta cepat menuju Surabaya juga minim terowongan, sehingga biaya operasional bisa ditekan.

“Kita berangkat dari pengalaman Jakarta-Bandung, pasti kita bikin lebih murah. Karena dulu masalah tanah, sekarang kita sudah tahu nih kiat-kiatnya, terowongan, yang seminimum mungkin bikin, terowongan misalnya," ujar Luhut.

Terkait dengan investor, pemerintah tetap menggandeng atau menjadikan China sebagai mitra kerja dalam proyek kereta cepat Surabaya. Bahkan, wacana soal pembiayaan melalui pinjaman pun sudah mulai dibahas.

“Sekarang bicara soal bunganya” kata Luhut.