Komitmen Jaga Ketahanan Air Global, Menteri PUPR Basuki Hadiri AIWW di Beijing

Bangunan fasilitas air minum di Ibu Kota Nusantara. Insert: Menteri PUPR Basuki saat hadir pada Pembukaan Asia International Water Week ke-3 di Beijing, Selasa (24/09/2024). (Foto: Dok Kementerian PUPR)

Jakarta – Dalam kunjungan kerjanya ke Tiongkok, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menghadiri Pembukaan Asia International Water.

Week (AIWW) ke-3 yang diselenggarakan di Beijing, Selasa (24/09/2024). Mengusung tema “ Enhancing Our Future Water Security”, pertemuan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok. Dan dihadiri pula oleh Menteri Sumber Daya Air Tiongkok Li Guoying, Presiden Institute of Water Resource and Hydropower Research Tiongkok (IWHR) Peng Jing, Presiden Asia Water Council (AWC) Seogdae Yun, dan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon.

Menteri Basuki menyampaikan apresiasinya kepada Asia Water Council dan Pemerintah Tiongkok atas komitmen dan dedikasinya dalam mendorong kolaborasi, inovasi, dan mendukung pendidikan dalam agenda air global.

“ Pertemuan ini melambangkan kebersamaan komitmen negara-negara Asia untuk mengambil langkah kolektif untuk menjaga sumber daya paling penting di kawasan kita, yakni air. AIWW ke-3 ini juga menunjukkan kesinambungan upaya kolaborasi sejak AIWW ke-2 di Labuan Bajo, Indonesia tahun 2022,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, tahun ini Indonesia juga memiliki komitmen yang sama terhadap agenda air global, yang berhasil diwujudkan melalui penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada 18-25 Mei 2024 di Bali, Indonesia. Dengan dukungan seluruh komunitas di kawasan Asia, World Water Forum ke-10 dihadiri oleh lebih dari 20.000 peserta terdaftar, 75.000 pengunjung dari 160 negara, dan 7.000 peserta dari generasi muda.