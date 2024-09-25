Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Komitmen Jaga Ketahanan Air Global, Menteri PUPR Basuki Hadiri AIWW di Beijing

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |11:52 WIB
Komitmen Jaga Ketahanan Air Global, Menteri PUPR Basuki Hadiri AIWW di Beijing
Bangunan fasilitas air minum di Ibu Kota Nusantara. Insert: Menteri PUPR Basuki saat hadir pada Pembukaan Asia International Water Week ke-3 di Beijing, Selasa (24/09/2024). (Foto: Dok Kementerian PUPR)
A
A
A

Jakarta – Dalam kunjungan kerjanya ke Tiongkok, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono  menghadiri  Pembukaan  Asia  International  Water.

Week (AIWW) ke-3 yang diselenggarakan di Beijing, Selasa (24/09/2024). Mengusung tema “ Enhancing Our Future Water Security”, pertemuan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Tiongkok melalui Kementerian Sumber Daya Air Tiongkok. Dan dihadiri pula oleh Menteri Sumber Daya Air Tiongkok Li Guoying, Presiden Institute of Water Resource and Hydropower Research Tiongkok (IWHR) Peng Jing, Presiden Asia Water Council (AWC) Seogdae Yun, dan Presiden World Water Council (WWC) Loic Fauchon.

Menteri Basuki menyampaikan apresiasinya kepada Asia Water Council dan Pemerintah Tiongkok atas komitmen dan dedikasinya dalam mendorong kolaborasi, inovasi, dan mendukung pendidikan dalam agenda air global.

“ Pertemuan ini melambangkan  kebersamaan  komitmen  negara-negara  Asia untuk mengambil langkah kolektif untuk menjaga sumber daya paling penting di kawasan kita, yakni air. AIWW ke-3 ini juga menunjukkan kesinambungan upaya kolaborasi sejak AIWW ke-2 di Labuan Bajo, Indonesia tahun 2022,” kata Menteri Basuki.

Menteri Basuki mengatakan, tahun ini Indonesia juga memiliki komitmen yang sama terhadap agenda air global, yang berhasil diwujudkan melalui penyelenggaraan World Water Forum ke-10 pada 18-25 Mei 2024 di Bali, Indonesia. Dengan dukungan seluruh komunitas di kawasan Asia, World Water Forum ke-10 dihadiri oleh lebih dari 20.000 peserta terdaftar, 75.000 pengunjung dari 160 negara, dan 7.000 peserta dari generasi muda.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/25/3193325//fiesta_ready_to_go_hadir_di_big_bang_festival_dengan_keseruan_noraebang_dan_kejutan_lainnya-b0c2_large.jpg
Ikut Serunya Noraebang bersama Fiesta Ready To Go di Big Bang Festival 2025!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/16/3193226//huawei_matepad_12_x_2026-94pd_large.jpg
HUAWEI MatePad 12 X 2026, Tablet PC-Level Andalan untuk Awal Tahun yang Lebih Rapi dan Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/11/3193137//bri_dukung_pembangunan_rumah_hunian_danantara_di_aceh-k4vG_large.jpeg
Percepat Pemulihan Pascabencana, BRI Dukung Pembangunan Rumah Hunian Danantara di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193009//bulog_gelar_doa_bersama_menyambut_tahun_baru_2026-RpsN_large.jpeg
BULOG Gelar Doa Bersama Menyambut Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/613/3193006//cahaya_hati_cahaya_indonesia-Ffsa_large.jpeg
AQUA Dukung Kenyamanan Jamaah dalam Acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia di Masjid Istiqlal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/11/3193003//direktur_utama_bri_hery_gunardi-Cn3H_large.jpg
Sambut 2026, Direktur Utama BRI Optimis pada Transformasi dan Strategi Jangka Panjang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement