PUPR Ungkap Alasan Penurunan Tanah di Jawa Tengah Lebih Parah dari Jakarta

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai pembangunan Giant Sea Wall Jakarta - Gresik merupakan rencana yang rasional. Di mana penurunan muka tanah di Jawa Tengah lebih parah jika dibandingkan dengan penurunan muka tanah yang ada di Jakarta.

Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia menegaskan tingkat penurunan muka tanah di Jawa Tengah bisa mencapai 14 cm per tahun. Hal ini dinilai lebih parah dibandingkan dengan penurunan muka tanah di Jakarta, yaitu 10 cm per tahun.

"Saya kira ada pertimbangan, salah satunya itu ada penurunan muka tanah juga di Jawa Tengah, bahkan di sana lebih tinggi (dari Jakarta), ada yang sampai 14 cm per tahun, itu di daerah Semarang dan Demak," ujarnya saat dihubungi MNC Portal.

Rencana pembangunan Giant Sea Wall Jakarta - Gresik dinilai cukup realistis melihat dari kondisi yang terjadi saat ini.

"Kalau ide untuk (bangun Giant Sea Wall Jakarta - Gresik), itu satu hal yang rasional juga, karena disana turun juga, jadi Jakarta dan Jawa Tengah itu turunnya parah (permukaan muka tanah)," tambah Bob.