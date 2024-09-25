Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

PUPR Ungkap Alasan Penurunan Tanah di Jawa Tengah Lebih Parah dari Jakarta

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Rabu, 25 September 2024 |08:07 WIB
PUPR Ungkap Alasan Penurunan Tanah di Jawa Tengah Lebih Parah dari Jakarta
Giant Sea Wall Bakal Dibangun (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menilai pembangunan Giant Sea Wall Jakarta - Gresik merupakan rencana yang rasional. Di mana penurunan muka tanah di Jawa Tengah lebih parah jika dibandingkan dengan penurunan muka tanah yang ada di Jakarta.

Direktur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bob Arthur Lombogia menegaskan tingkat penurunan muka tanah di Jawa Tengah bisa mencapai 14 cm per tahun. Hal ini dinilai lebih parah dibandingkan dengan penurunan muka tanah di Jakarta, yaitu 10 cm per tahun.

"Saya kira ada pertimbangan, salah satunya itu ada penurunan muka tanah juga di Jawa Tengah, bahkan di sana lebih tinggi (dari Jakarta), ada yang sampai 14 cm per tahun, itu di daerah Semarang dan Demak," ujarnya saat dihubungi MNC Portal.

Rencana pembangunan Giant Sea Wall Jakarta - Gresik dinilai cukup realistis melihat dari kondisi yang terjadi saat ini.

"Kalau ide untuk (bangun Giant Sea Wall Jakarta - Gresik), itu satu hal yang rasional juga, karena disana turun juga, jadi Jakarta dan Jawa Tengah itu turunnya parah (permukaan muka tanah)," tambah Bob.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/06/470/3168115/tanggul-6GlS_large.jpg
Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 Triliun Ditawarkan ke China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/470/3167895/giant_sea_wall-6G1M_large.jpg
Indonesia Tawarkan Proyek Tanggul Laut Raksasa Rp1.750 Triliun ke China hingga Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/470/3165363/ahy-AE3i_large.jpg
AHY: Badan Otorita Pantura Percepat Tanggul Laut Raksasa, Atasi Ancaman Banjir Rob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/470/3147997/menko_ahy-5iM1_large.png
AHY Undang Pelaku Usaha Belanda untuk Investasi di Tanggul Raksasa RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/470/3147084/prabowo_subianto-jO4p_large.png
4 Fakta Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa Rp1.200 Triliun Usai 30 Tahun Hanya Wacana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/470/3147049/kadin_indonesia-qD1e_large.png
Prabowo Serius Bangun Tanggul Laut Raksasa Rp1.200 Triliun, Swasta Minat?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement