Bangun Giant Sea Wall Banten-Ancol Rp91 Triliun, RI Dapat Hibah dari Belanda dan Korsel

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan hibah dari Korea dan Belanda terkait desain pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa yang akan dibangun sepanjang 21 km dari Banten - Ancol.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Bob Arthur Lombogia menyatakan proyek tersebut saat ini sudah mengantongi basic desain. Namun masih memerlukan beberapa tahapan lagi sebelum masuk dalam progres konstruksi.

"Giant Sea Wall Banten - Ancol itu kurang lebih 20,1 km, jadi sudah ada basic desain yang dilakuan Korea bersama dengan Belanda kemarin, ada hibah, sudah ada basic desain, itu konsepnya sudah ada," kata Bob saat dihubungi MNC Portal, Selasa (24/9/2024).

Dia menjelaskan beberapa tahapan yang akan dilakukan selanjutnya setelah rampungnya basic desain yang dikerjakan oleh Korea dan Belanda itu adalah detail desain. Proses detail desain inilah yang akan menganalisis lebih jauh terkait dampak geologi sepanjang 21 yang akan dibangun giant sea wall.

Selanjutnya pengajuan mendapatkan dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Sehingga dari beberapa tahapan kasar itu, diperlukan waktu sekitar 2-3 tahun lagi sebelum masuk dalam tahap konstruksi. Sehingga diperkirakan proyek tersebut baru mulai akan digarap pada tahun 2027 mendatang. Itupun kalau tidak terdapat hambatan untuk mencari skema pembiayaan yang tepat.