Ternyata Segini Gaji Fantastis Mantan Pelatih Korsel Jurgen Klinsmann yang Doakan Timnas Indonesia Menggila Bersama Shin Tae-yong

JAKARTA - Ternyata segini gaji fantastis mantan pelatih Korsel Jurgen Klinsmann yang doakan Timnas Indonesia menggila bersama Shin Tae-yong. Dia terakhir kali menjadi pelatih timnas Korea Selatan pada 16 Februari 2024.

BACA JUGA: Segini Gaji IShowSpeed dari YouTube per Bulan

Pernyataan pria asal Jerman itu membuat warganet penasaran dengan sosok. Salah satunya mengenai gajinya saat menjadi pelatih Timnas Korea Selatan.

Ternyata segini gaji fantastis mantan pelatih Korsel Jurgen Klinsmann yang doakan Timnas Indonesia menggila bersama Shin Tae-yong cukup besar. Diperkirakan gajinya sebagai mantan pelatih kepala Timnas Korea Selatan adalah USD2,6 juta atau sekitar Rp41 miliar per musim.

Saat itu, Klinsmann juga didukung oleh 35 staf pelatih, yang merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Timnas Korea Selatan.

BACA JUGA: Ternyata Segini Gaji Reno Munz di Klub Bayer Leverkusen yang Bisa Gabung Timnas Indonesia Tanpa Naturalisasi

Sementara itu,Jurgen Klinsmann mengakui dalam beberapa tahun terakhir banyak bintang baru justru lahir dari Liga Jerman. Menurut Klinsmann, hal itu disebabkan Bundesliga lebih ramah terhadap para pemain muda ketimbang kompetisi lain, seperti Liga Inggris, Spanyol, dan Italia.