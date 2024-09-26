10 Game Penghasil Uang Sehari Rp100 Ribu

JAKARTA - Game penghasil uang sehari Rp100 ribu. Menghasilkan uang sembari bermain merupakan suatu tawaran yang sangat menarik. Dari bermain game kita bisa memiliki peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan.

Ada berbagai aplikasi yang memungkinkan pemainnya untuk mengumpulkan poin yang nantinya bisa ditukarkan dengan uang tunai atau saldo. Saldo yang ditawarkan juga bisa mencapai hingga sebesar Rp100 ribu. Berikut 10 game penghasil uang sehari Rp100 ribu yang sudah dirangkum oleh Okezone, Kamis (26/9/2024).

1. Mobile Premiere League

Mobile Premiere League menawarkan lebih dari 20 game yang bisa dimainkan oleh para pecinta eSport. Game yang sudah dimainkan nantinya bisa ditukarkan menjadi uang yang dikirimkan melalui e-wallet.

2. JOYit

Aplikasi yang dirilis oleh Good Game Matrix merupakan game yang terbukti membayar. Aplikasi yang diciptakan pada tahun 2022 ini mengajak para penggunanya untuk memainkan dan mengumpulkan poin dari game yang nantinya bisa ditukar menjadi saldo DANA, pulsa ataupun voucher game.

3. Tambang emas

Tambang emas menawarkan pemainnya untuk melakukan eksplorasi pada tambang dan mencari harta karun yang nantinya bisa ditukarkan dengan saldo.

4. Tap Coin

Tap Coin merupakan game yang menarik perhatian pemain dengan tampilan gameplay klasiknya yang menyenangkan dan mudah untuk diikuti oleh pengguna baru. Pemain memiliki kesempatan untuk mendapatkan hadiah yang menarik.

Dengan rajin melakukan login dan mengundang teman untuk bergabung, pengguna akan mendapatkan koin emas tambahan yang nantinya bisa ditukarkan menjadi uang tunai melalui metode transfer pilihan penggunanya.

5. Jungle Box

Jungle Box merupakan salah satu aplikasi penghasil uang tambahan yang menawarkan berbagai tugas yang bisa dilakukan dan nantinya bisa ditukarkan saldo e-wallet seperti DANA.

Tugas yang bisa dipenuhi biasanya berbentuk game, menonton video, dan mengundang teman untuk bergabung. Developer game ini menciptakan tema aplikasi hutan dan poin yang dikumpulkan berbentuk daun-daun. Aplikasi ini sudah terdaftar pada Kementerian Komunikasi dan Informatika, oleh karena itu aplikasi ini dijamin kredibilitasnya dan keamanannya.