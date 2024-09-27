Advertisement
HOME FINANCE

Catat Kinerja Positif, Aset TASPEN Capai 376,9 Triliun pada 2023

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |20:27 WIB
Catat Kinerja Positif, Aset TASPEN Capai 376,9 Triliun pada 2023
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) mencatatkan aset sebesar Rp376,9 triliun. (Foto: dok TASPEN)
Jakarta- PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) (TASPEN) dengan inovasi model bisnis yang didukung dengan optimalisasi layanan digital, berhasil mencatat pertumbuhan kinerja yang cemerlang. Selama 5 tahun terakhir, dari tahun 2019 – 2023 aset TASPEN mengalami pertumbuhan yang konsisten.

Pada tahun 2023, TASPEN mampu mencatatkan aset sebesar Rp 376,9 Triliun yang meningkat sebesar Rp 113,7 Triliun atau sebesar 43% dibandingkan asset tahun 2019 yaitu sebesar Rp 263,3 Triliun. Kenaikan aset TASPEN ini tentunya tidak terlepas dari strategi investasi yang optimal dengan meningkatkan portofolio investasi TASPEN pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN).

Corporate Secretary TASPEN Henra mengatakan, TASPEN sebagai BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan Pejabat Negara terus meningkatkan kinerja perusahaan dengan  berhasil mencatatakan pertumbuhan aset yang konsisten dan signifikan.

Lebih lanjut Henra menjelaskan bahwa dalam strategi investasi TASPEN menerapkan prinsip PAHALA, yaitu Pastikan Aman, Hasil, Andal, Likuid dan Antisipatif. Artinya memastikan bahwa investasi selalu memperhitungkan tingkat risiko (Aman), memastikan investasi menghasilkan yield/return yang optimal (Hasil), memastikan instrumen yang digunakan tepat melalui analisis (Andal), memastikan instrumen investasi mudah dicairkan (Likuid), dan memastikan pengalokasian aset-aset investasi dengan memperhatikan kondisi pasar terkini (Antisipatif). 

Pertumbuhan aset TASPEN ini menunjukkan momentum baik yang diikuti dengan penerapan prinsip kehati-hatian yang matang. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir bahwa BUMN harus menjalankan strategi bisnis yang konsisten untuk fokus pada pertumbuhan bisnis dengan memperhatikan penguatan tata kelola dan manajemen risiko yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja positif perusahaan.

Dengan pengalaman yang sudah terbukti dalam memberikan pelayanan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 61 tahun, TASPEN berkomitmen untuk menjaga pertumbuhan kinerja dengan terus meningkatkan aset perseroan.

(Fitria Dwi Astuti )

Telusuri berita finance lainnya
