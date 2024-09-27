BLT Cair di Awal 2025, Ini Daftarnya

JAKARTA - Kategori penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk tahun 2025 sudah diumumkan. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Pemerintah akan terus berupaya untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang memenuhi kriteria. Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan, sehingga terwujudnya tingkat kemiskinan yang menurun di Indonesia.

Bansos yang akan dibagikan sudah ditetapkan siapa saja penerimanya. Berikut kategori penerima bansos yang sudah dirangkum oleh Okezone, Jum’at (27/9/2024):

• Anak usia 0-6 tahun : Mendapatkan sebesar Rp750 ribu per tahap atau Rp3juta per tahun

• Pendidikan SD/Sederajat : Mendapatkan sebesar Rp225 ribu per tahap atau Rp900 ribu per tahun.