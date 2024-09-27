Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Komiten PGN Pasok Gas Bumi untuk Kelistrikan Berkelanjutan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |17:57 WIB
Komiten PGN Pasok Gas Bumi untuk Kelistrikan Berkelanjutan
Komitmen PGN pasok gas bumi untuk kelistrikan berkelanjutan (Foto: PGN)
JAKARTA – PT PGN Tbk berkomitmen menyediakan pasokan gas bumi untuk memenuhi sektor kelistrikan secara kontinu. Sektor kelistrikan merupakan segmen pelanggan yang cukup dominan dari total niaga gas bumi nasional PGN. Dari sisi pendorong pertumbuhan demand, sektor industri menjadi pengguna terbesar dilanjutkan oleh sektor kelistrikan.

“Penyaluran gas bumi untuk sektor kelistrikan terus kami jaga, karena berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat luas. Selain itu, pembangkit listrik yang menggunakan gas bumi memiliki nilai lebih. Mengingat gas bumi merupakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak atau batu bara,” ujar Direktur Komersial PGN Ratih Esti Prihatini, (27/9/2024).

Ratih mengimbuhkan, jalinan mitra strategis antara PGN dengan PLN terus berjalan. Hal ini sebagai bentuk komitmen PGN memberikan kehandalan pasokan gas agar PLN dapat secara maksimal memenuhi kebutuhan listrik masyarakat.

Selain itu, PGN mengelola dan mengoperasikan FSRU Lampung yang sangat esensial untuk memenuhi kebutuhan sektor kelistrikkan dan industri menggunakan gas bumi hasil regasifikasi Liquefied Natural Gas (LNG). FSRU Lampung terintegrasi dengan Pipa South Sumatera-West Java (SSWJ) sebagai bagian dari backbone kestabilan layanan dan enabler supply point LNG.

Inisiatif transisi energi menuju target Net Zero Emission tahun 2060 pun akan merambah untuk ke sektor kelistrikkan sebagai salah satu demand terbesar. Mengacu pada dokumen Bappenas perihal tahapan transisi energi menunjukkan pentingnya penggunaan gas bumi di era transisi energi utamanya pada tahun 2025 – 2029. Sejumlah inisiatif nasional akan dikembangkan seiring dengan perkembangan teknologi dan lansekap regulasi, salah satunya pada pembatasan PLTU batu bara. Maka gas bumi dapat berperan untuk mengisi perubahan penyediaan energi ke depan.

