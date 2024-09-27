Tol Bocimi Seksi 2 Kembali Dibuka Pasca Longsor

JAKARTA - Penanganan permanen pasca longsor Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi II ruas Cigombong - Cibadak pada km 64+600 dan km 66+200 selesai diperbaiki dan mulai dioperasionalkan tanpa tarif pada Selasa, 24 September 2024.

Sebelumnya, Kementerian PUPR menargetkan kepada Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Trans Jabar Tol (TJT) agar penanganan longsoran secara permanen rampung sebelum akhir tahun.

BACA JUGA: WIKA Ungkap Dampak Pembangunan Jalan Tol Bagi Ekonomi Daerah

Seperti diketahui setelah kejadian longsor pada Jalan Tol Ciawi - Sukabumi Seksi II ruas Cigombong - Cibadak, jalan tol sempat ditutup selama penanganan permanen tersebut pada lokasi longsor.

Sehingga kendaraan yang melintas dari Sukabumi menuju Ciawi atau sebaliknya harus masuk/keluar melalui Gerbang Tol Cigombong kemudian perjalanan dilanjutkan kembali menggunakan jalan arteri.

BACA JUGA: Jaringan Jalan Tol IKN Ditargetkan Rampung Juni 2025

"Kami telah menerima laporan mengenai penanganan longsor dari TJT, dan setelah dilakukan peninjauan lapangan oleh Ditjen Bina Marga dan BPJT serta telah diterbitkan rekomendasi dari Ditjen Bina Marga maka Ruas Jalan Tol Ciawi-Sukabumi Seksi II dapat mulai dioperasikan tanpa tarif pada tanggal 24 September 2024," ujar Kepala BPJT, Miftachul Munir dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).