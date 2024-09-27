Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Nasib Pembangunan IKN di Tangan Prabowo, Bisa Penuhi Janji ke Jokowi?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 27 September 2024 |15:39 WIB
Nasib Pembangunan IKN di Tangan Prabowo, Bisa Penuhi Janji ke Jokowi?
Nasib pembangunan IKN akan ada ditangan Prabowo (Foto: PUPR)
JAKARTA – Nasib pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai target atau tidak akan ada di tangan Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan hal tersebut sebetulnya sudah tergambar jelas dari rancangan APBN tahun 2025.

Loyalitas anggaran sudah tidak mengarah lagi kepada proyek ambisius Presiden Jokowi, tetapi condong kepada program unggulan sebagaimana janji-janji politik Prabowo.

Pada tahun 2025 mendatang, secara umum pembangunan IKN menggunakan APBN dialokasikan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9,19 triliun, dan pagu Otorita IKN sendiri sebesar Rp6,39 triliun. Sehingga total dukungan APBN ke IKN tahun 2025 sebesar Rp16,12 triliun saja.

"Anggaran IKN tahun lalu saja Rp23 triliun, sebelumnya lagi (2022) Rp44 triliun. Alokasi APBN kita sangat terbatas, fokus Prabowo tentu akan bicara janjinya yang paling populer terkait makan bergizi gratis, kedua fokus pada Hankam yang naik 12% (anggaran)," ujarnya dalam acara Wealth Xpo CIMB Niaga di Jakarta, Jumat (27/9/2024).

Sehingga menurutnya, dalam konteks dukungan anggaran Pemerintah kepada proyek IKN, pembangunan Ibukota baru itu akan berjalan lebih lambat ketimbang periode Jokowi, yang mana lebih loyal untuk mendanai proyek tersebut.

Penggunaan APBN memang difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar saja, akan tetapi ketersediaan infrastruktur dasar itulah yang menjadi pemantik investor untuk datang menanamkan modalnya ke proyek Ibukota baru tersebut.

Halaman:
1 2
