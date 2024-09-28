Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta BLT Rp900 Ribu untuk Warga Jakarta hingga Syaratnya

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |08:04 WIB
4 Fakta BLT Rp900 Ribu untuk Warga Jakarta hingga Syaratnya
BLT warga Jakarta cair bulan ini (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pemerintah kembali mencairkan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp900 ribu. Sebanyak 181.353 penerima manfaat mendapatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan BLT pemenuhan kebutuhan dasar (PKD) tahap ketiga.

"Kami sudah melakukan beberapa tahapan pengecekan sebelum melakukan pencairan. Kemudian dana bansos yang di top-up merupakan akumulasi tiga bulan yakni Juli, Agustus dan September," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Premi Lasari, dikutip Minggu (22/9/2024).

Berikut fakta mengenai BLT Rp900 ribu bagi warga Jakarta yang dirangkum Okezone, Sabtu (28/9/2024).

1. BLT yang cair

Bantuan sosial PKD pada tahap ketiga ini terdiri dari Kartu Lansia Jakarta (KLJ) sebanyak 141.533 penerima, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) 17.326 penerima dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) ada 22.494 penerima.

Premi menjelaskan, jumlah bantuan bagi setiap penerima setiap bulannya sebesar Rp300 ribu. Dengan demikian, total bantuan yang dicairkan sebesar Rp900 ribu.

2. Syarat penerima bansos

Penerima Bansos Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) sesuai Pergub DKI Jakarta Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial Dalam Rangka Pelindungan Sosial yaitu sebagai berikut:

- Ber-KTP dan berdomisili di DKI Jakarta;

- Terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan kriteria khusus lainnya sesuai jenis Bansos masing-masing (usia di atas 60 tahun, anak usia dini 0-6 tahun 0 bulan dan disabilitas adalah penyandang disabilitas yang terdaftar pada pendataan disabilitas Dinsos);

- Merupakan hasil verifikasi dan validasi di lapangan yang dilakukan Pusdatin Kesos Dinsos DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192830/blt-Qb8Z_large.jpg
BLT Kesra Apakah Akan Cair Lagi di Januari 2026? Ini Bocorannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192910/blt-fc4V_large.jpg
BLT Disalurkan hingga Pukul 24.00, Rp900.000 Langsung Cair di Malam Tahun Baru!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/320/3192858/blt-7kzL_large.jpg
BLT Rp900.000 Cair, Bisa Diambil di Malam Tahun Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192617/blt-Z6Np_large.jpg
Hari Ini Terakhir Pencairan BLT Kesra Rp900.000, Jangan Lupa Sebelum Hangus!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192635/mensos-7tik_large.jpg
BLT Kesra 2025 Cair Rp900 Ribu, Begini Cara Cek Status Penerima Secara Mandiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/622/3192413/blt_cair-ZpsB_large.jpg
Batas Akhir Pencairan BLT Kesra 31 Desember 2025, Dana Rp900.000 Tak Diambil Hangus!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement