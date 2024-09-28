Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, dari Anggaran hingga Cuma 4 Jam Lewat Kota Ini

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |09:05 WIB
7 Fakta Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, dari Anggaran hingga Cuma 4 Jam Lewat Kota Ini
RI bakal bangun Kereta Cepat Jakarta-Surabaya (Foto: Okezone)


A

JAKARTA – Pemerintah kembali mengkaji pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Rencana pembangunan kereta cepat diungkapkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Targetnya proyek tersebut bisa digarap menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Namun belum bisa dipastikan kapan proyek ini dimulai kapan.

Berikut fakta mengenai Kereta Cepat Jakarta-Surabaya yang dirangkum Okezone, Sabtu (28/9/2024).

1. Jakarta-Surabaya Cuma 4 jam

Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan kajian tersebut, diperkirakan waktu tempuh Jakarta-Surabaya hanya 4 jam saja.

"Apabila kereta cepat Jakarta-Surabaya itu jadi, kan kalau ke Bandung itu kan kira kira 140 Km ditempuh sekitar 40 menit sampai Tegalluar, kalau Jakarta-Surabaya kira kira 900 km, ini 4 jam sudah sampai Surabaya," ujar Menhub.

2. Kajian Awal

Kemenhub sendiri sudah membuat kajian kasar terkait perlintasan yang potensial untuk digunakan Kereta Cepat Jakarta - Surabaya. Seperti jalur yang akan dibangun berada diatas atau elevated di sisi Jalan tol Trans Jawa, atau opsi lainnya terintegrasi dengan jalur Kereta Api eksisting.

"Mungkin kita akan menggunakan jalur kereta api atau jalan tol sebagai jalur jakarta surabaya, sehingga tidak terlalu banyak dana untuk pembebasan lahan," ujar Menhub saat ditemui di Hotel Mulia Jakarta, Jumat (20/9/2024).

3. Jalur kereta

Lebih jauh Menhub memaparkan setidaknya ada 3 opsi pemilihan jalur untuk membangun Kereta Cepat Jakarta - Surabaya, yaitu jalur utara, tengah, atau jalur selatan. Akan tetapi opsi menggunakan jalur selatan jauh dari target karena dinilai punya beban konstruksi yang lebih besar.

Hal ini dikatakan Menhub, karena Jalur Selatan Jawa mayoritas perbukitan. Sehingga memang dinilai cukup sulit untuk dilakukan kegiatan konstruksi dan berimbas pada cost yang lebih besar.

Halaman:
1 2 3
