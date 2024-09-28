Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kadin Tak Lagi Pecah, Anindya Bakrie Ingin Merangkul Semua Pihak

Taufik Fajar , Jurnalis-Sabtu, 28 September 2024 |14:19 WIB
Kadin Tak Lagi Pecah, Anindya Bakrie Ingin Merangkul Semua Pihak
Ketua Umum Kadin Anindya Disebut Rangkul Semua Pihak (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Organizing Committee (OC) dan Ketua Panitia penyelenggara Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia Bayu Priawan Djokosoetono dan Akbar Himawan Buchari secara senada menegaskan, Anindya Novyan Bakrie sah sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil Munaslub di Jakarta pada 14 September 2024.

Munaslub Kadin itu diusulkan dan dilaksanakan oleh Kadinda dan ALB. Demikian disampaikan keduanya melalui siaran pers yang dikirimkan kepada media massa.

“Peserta Munaslub secara aklamasi memilih dan menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum. Dan pemerintah pun melalui Menteri Investasi, Menkumham, Menperin, Mendag, Menteri Pertanahan/ATR sudah menyampaikan ucapan selamat dan pengakuan terhadap Anindya sebagai ketua umum Kadin,” kata Bayu Priawan Djokosoetono, Ketua OC Munaslub Kadin Indonesia, Sabtu (28/9/2024).

Lebih lanjut, Bayu menceritakan selain kelima menteri di atas, Menteri Pertanian, Menkominfo, dan Menko Perekonomian juga menerima kunjungan Anindya selaku ketua umum Kadin Indonesia.

Sementara itu, Akbar menegaskan bahwa pelaksanaan Munaslub itu sesuai dengan AD/ART serta memperoleh izin dari Kepolisian RI. Pada Jumat (27/9/2024) beredar video Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempertemukan Anindya dan Arsjad Rasjid di Jakarta Selatan.

