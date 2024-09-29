5 Fakta IShowSpeed dari Pendapatan sampai Gajinya Meroket

JAKARTA - Pada perjalanan ke Asia Tenggara, IShowSpeed juga pergi berkunjung ke Indonesia. IShowSpeed merupakan Youtuber dengan pengikut yang cukup banyak di setiap negaranya.

Pada saat kunjungannya di Indonesia, Ia mencoba berbagai aktivitas yang ditawarkan seperti mengunjungi Museum Kota Tua, berbelanja oleh-oleh di Bali, belajar adat Jawa di Yogyakarta dan membagikannya melalui konten live streaming di akun Youtubenya.

Dengan antusias yang besar dari penggemarnya, IShowSpeed berhasil memecahkan rekor live streaming dengan penonton sebesar 1 juta dan berhasil mendapatkan 100.000 subscribers baru hanya dalam waktu satu jam pada saat berkunjung ke Indonesia.

Berikut fakta-fakta IShowSpeed dari pendapatan hingga gaji yang dirangkum Okezone, Minggu (29/9/2024):

1. Miliki Akun YouTube dengan Subscribers Terbanyak

IShowSpeed sudah berkarir di platform Youtube dari tahun 2016. Ia sekarang memilki akun Youtube dengan subscribers sebanyak 31,9 juta dan berhasil mendapat 2.98 tayangan dari 1.460 video yang ia upload.

BACA JUGA: Pendapatan IShowSpeed Meroket Setelah Kunjungi Indonesia

Tayangan live stream di Indonesia sangat spesial karena live streaming dilakukan lebih dari satu kali dan mengunjungi 3 kota besar yaitu Jakarta, Bali dan Yogyakarta.