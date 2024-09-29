10 Game Penghasil Uang Dana Tercepat dan Terbukti Membayar

JAKARTA - 10 game penghasil uang dana tercepat dan terbukti membayar. Berikut adalah daftar 10 game yang dapat digunakan oleh pengguna smartphone untuk mendapatkan uang dengan bermain game.

Kini banyak sekali aplikasi yang memberikan kesempatan bagi penggunanya untuk bisa memperoleh uang dengan bermain game. Aplikasi game ini akan memberikan koin yang dapat ditukarkan dengan uang dana dengan cepat oleh pengguna setelah mendaftar dan menjalankan misi.

Berikut adalah 10 game penghasil uang dana tercepat dan terbukti membayar yang dikutip oleh Okezone, Rabu (25/9/2024):

1. Ocean Crush

Game satu ini berisikan permainan teka-teki menantang yang harus dipecahkan oleh pemainnya. Pemain akan mendapatkan koin setelah memainkan permainan. Semakin level meningkat, maka semakin banyak juga koin yang didapatkan. Koin inilah yang nantinya dapat ditukarkan oleh pemain menjadi saldo DANA.

2. Lucky Popstar

Berikutnya juga merupakan game yang dapat menghasilkan saldo DANA. Pemain mendapat uang dengan melakukan permainan menyusun puzzle di waktu luang untuk mendapatkan reward. Reward yang diberikan yaitu berupa diamond serta berlian yang bisa didapatkan dengan login secara rutin setiap hari. Penarikan uang oleh pemain bisa dilakukan setelah terkumpul minimal 100 ribu diamond.

3. Play Gamer

Aplikasi ini memberikan misi kepada penggunanya untuk bermain game, menonton video berdurasi 30 detik, serta mengundang teman dengan kode referral yang dimiliki. Pengguna akan mendapatkan koin yang dapat ditukar dengan saldo DANA setelah melakukan misi-misi tersebut.

4. Isul

Game yang baru dirilis pada tahun 2022 ini memberikan uang dana dengan cepat kepada para penggunanya dengan bermain game berhitung. Pengguna ditugaskan untuk menghitung soal-soal matematika yang tergolong mudah seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Poin yang didapatkan dari game ini dapat ditukarkan dengan saldo DANA.

5. Cash Zine

Pengguna memperoleh koin dari Cash Zine dengan bermain game dan membaca artikel. Selain itu, pengguna juga bisa memperoleh koin dengan menyelesaikan misi sesuai petunjuk yang diberikan aplikasi. Koin ini nantinya dapat ditukar oleh pengguna menjadi saldo DANA maupun saldo e-wallet lainnya.

6. Spin the Wheel / Putar Roda

Pada aplikasi ini, pengguna dapat mengumpulkan koin melalui permainan roulette yang sederhana dengan memilih angka dan poin secara acak. Jika beruntung pengguna dapat memperoleh jackpot dalam permainan roulette tersebut. Koin juga dapat diperoleh jika pengguna berhasil mengundang teman menggunakan kode referral yang dimilikinya.

7. Jeton

Jeton menyediakan berbagai jenis permainan seperti game tebak, teka-teki silang, dan game petualangan. Misi dalam game akan menghasilkan poin yang dapat ditukarkan oleh pengguna menjadi saldo DANA.