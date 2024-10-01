Business Propvaganza Grand Wisata Bekasi, Edukasi Strategi Sukses Jualan lewat Medsos

Grand Wisata Bekasi dan iNews Media Group kembali menggelar Business Propvaganza. (Foto: dok iNews Media Group/Aldhi Chandra Setiawan)

BEKASI - Grand Wisata Bekasi berkolaborasi dengan iNews Media Group kembali mengadakan event bergengsi Commweek (Communication Week) dengan tema Business Propvaganza.

Melalui event ini masyarakat mendapatkan insight tentang pentingnya strategi pemasaran digital yang efektif, untuk meraih sukses dalam berjualan online lewat media sosial.

“Grand Wisata Bekasi menghadirkan Business Propvaganza yang bertujuan memberikan edukasi bisnis mengenai pentingnya strategi pemasaran digital yang efektif khususnya melalui konten-konten kreatif di media sosial agar sukses berjualan lewat media online, serta meningkatkan traffic dan transaksi penjualan,” kata Andry Antony, Commercial & Corporate Sales Section Head Grand Wisata Bekasi saat pembukaan Commweek di Marketing Gallery Grand Wisata, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (29/9/2024).

Antony menambahkan, event PropVaganza yang diramaikan dengan food truck, business coaching, workshop, business talk, food bazaar, hingga acoustic performance, ini rencananya akan rutin dilakukan Grand Wisata Bekasi.

Tentunya dengan tema dan narasumber yang inspiratif. “Event ini bagus banget ya, Grand Wisata Bekasi dengan tagline New City, New Opportunity sangat mendukung kemajuan UMKM agar bisa go digital,” tuturnya.

Waktu menunjukkan pukul 09.30 WIB, suasana Marketing Gallery Grand Wisata begitu sejuk dan asri. Ratusan peserta terlihat antusias mengikuti jalannya acara.

Terlebih saat sesi Business Talk With Expert dengan tema UMKM Go Digital: Kunci Sukses Jualan Online Lewat Media Sosial. Ratusan pelaku usaha mencerna dengan baik materi yang disampaikan, perihal strategi bisnis yang efektif untuk berjualan online melalui media sosial.