Harta Kekayaan Elaine Low, Pewaris Tahta Kerajaan Bisnis Low Tuck Kwong

JAKARTA - Kekayaan Elaine Low salah satunya berasal dari ayahnya, konglomerat Dato' Low Tuck Kwong. Pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN) telah menghibahkan 22% sahamnya kepada anak bungsunya, yakni Elaine Low.

Dengan harga saham Rp16.700 per lembar pada 30 Agustus 2024, saham ini memiliki nilai sekitar Rp122,4 triliun.

Elaine Low mengawasi pengembangan perusahaan Bayan Resources dan merupakan direktur di belasan perusahaan. Elaine dikenal sebagai orang yang dermawan meskipun dia kaya raya.

Dirinya menyumbang Rp 6,8 miliar untuk membantu Jepang yang mengalami bencana gempa dan tsunami pada tahun 2011. Dia menyerahkan cek tersebut kepada Duta Besar Jepang dengan harapan dapat membantu korban.

BACA JUGA: Mengenal Orang Terkaya di Dunia yang Berasal dari Keluarga Miskin

Elaine juga merupakan anggota Institute of Singapore Chartered Accountants dan pernah bergabung dengan asosiasi akuntan profesional.

Sebagaimana dilaporkan oleh Forbes, dia memimpin penggabungan rumah sakit dan hotel bintang lima di Singapura untuk The Farrer Park Company, sebuah perusahaan yang berfokus pada gaya hidup dan kesehatan yang terhubung dengan jaringan bisnis Low Tuck Kwong.