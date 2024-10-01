Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

6 Aplikasi Karaoke Penghasil Uang

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |08:14 WIB
6 Aplikasi Karaoke Penghasil Uang
6 aplikasi karoake penghasil uang (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 6 aplikasi karaoke penghasil uang yang bisa Anda coba untuk menambah keuangan sehari-hari. Apalagi, era internet yang canggih membuat Anda semakin mudah untuk mendapatkan uang secara online.

Salah satu contohnya adalah aplikasi yang memungkinkan orang untuk mendapatkan uang yakni hanya menyanyi. Jika suka menyanyi, ada beberapa aplikasi yang membayar untuk melakukan hal itu.

Berikut 6 aplikasi karaoke penghasil uang:

1. Smule

Nyanyikan jutaan lagu karaoke favorit Anda dengan Smule, aplikasi karaoke terbaik yang membawa pengalaman musik ke level berikutnya! Dengan katalog lebih dari 10 juta lagu, Anda bisa bernyanyi solo, duet, atau dalam grup dengan teman-teman, keluarga, atau bahkan penyanyi dari seluruh dunia.

Smule tidak hanya untuk karaoke biasa—ini adalah studio musik digital di tangan Anda, tempat Anda bisa merekam musik, menyempurnakan vokal, dan membuat video musik yang keren. Bahkan bisa membuat Anda bisa mendapatkan uang.

2. StarVoice

Bila selama ini hanya bisa konser kecil-kecilan di kamar mandi, kini kamu menghasilkan uang dengan hanya cuap-cuap di aplikasi! StarVoice memberikan hadiah uang kepada performer terbaik dalam komunitas mereka setiap minggunya. Ini bukan hanya tentang suara, tapi juga tentang keseruannya!

3. SongFame

Suara yang bagus dan memiliki kreativitas tinggi untuk mengubah lagu versimu untuk menjadi uang di SongFame! Menangkan uang sungguhan dengan mengesankan para penggemar musik dan naikkan peringkat di tangga lagu.

Halaman:
1 2
