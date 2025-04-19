Ingin Dapatkan Uang Rp500.000 Sehari? Ini 6 Cara Mudahnya

JAKARTA - Ingin dapatkan uang Rp500.000 sehari? ini 6 cara mudahnya. Salah satunya bisa dengan menjadi affiliator di internet. Seperti afiliator Instagram, TikTok, dan E-commerce tertentu yang menyediakan program afiliasi. Tugasnya adalah mempromosikan produk yang diperjualbelikan di internet.

Sebelum menjadi affiliator, Anda harus bergabung terlebih dahulu ke program afiliasi. Selanjutnya, promosikan produk ke semua viewers di media sosial. Anda akan memperoleh komisi sekian persen dari hasil penjualan produk..

Dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (17/4/2025), Okezone telah merangkum cara mudah dapatkan uang Rp500.000 sehari, sebagai berikut.

1. Menjadi dropshipper

Dropshipper adalah pihak yang menjadi perantara penjual untuk mempromosikan produknya. Konsep dropship adalah penjual asli akan membuka kesempatan bagi para dropshipper untuk berjualan produk mereka. Penjual asli akan mengirimkan materi promosi kepada dropshipper.

Lalu, dropshipper mempromosikan dan berjualan produk dari penjual asli dengan harga yang sudah di-mark up atau dinaikkan. Jika ada pembeli yang tertarik, maka dropshipper harus mengabarkan penjual asli terkait produk yang dibeli, nama hingga alamat pembeli.

2. Mengisi Survei Online

Mengisi survei online mungkin terdengar sederhana, tapi bisa menjadi sumber penghasilan tambahan yang cukup menarik. Beberapa platform survey membayar peserta dengan imbalan yang cukup menggiurkan, terutama jika Anda mengikuti beberapa survei dalam sehari.

3. Menjadi Pengajar Online

Anda bisa coba jadi pengajar online di platform belajar online yang ada di Indonesia. Kemampuan yang dimiliki bisa menjadi modal untuk terus dapatkan job mengajar dengan jumlah peserta didik yang semakin banyak.

Tentu, ada materi atau ilmu pengetahuan tertentu yang perlu dipelajari. Jika Anda menguasai Matematika, bisa jadi guru Matematika. Jika Anda bisa berbahasa asing, bisa jadi guru Bahasa Inggris atau Bahasa Mandarin.

4. Fotografer atau videografer

Dengan kemampuan tersebut, Anda bisa masuk ke beberapa lini.Misalnya dengan menjadi fotografer di acara pernikahan, wisuda, buku tahunan sekolah, fotografer lepas yang menjual fotonya di internet, dan sebagainya. Makin banyak orang yang menggunakan jasa, maka makin banyak pula cuan yang bisa didapatkan.