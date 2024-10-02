Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian dan Universitas Mataram Kolaborasi Dukung Riset Peternakan dan Beasiswa

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |21:03 WIB
Pegadaian dan Universitas Mataram Kolaborasi Dukung Riset Peternakan dan Beasiswa
Pegadaian dan Universitas Mataram kerja sama dukung riset peternakan dan beasiswa. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

LOMBOK – PT Pegadaian dan Universitas Mataram menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pendidikan tinggi dan pengembangan masyarakat, yang dilaksanakan di Lombok (27/09).

Kesepakatan ini meliputi bantuan program riset peternakan serta beasiswa pendidikan bagi mahasiswa Universitas Mataram hingga mereka menyelesaikan studi.

Inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen Pegadaian untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan nomor 4, Pendidikan Berkualitas dan nomor 8, Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Direktur Jaringan Operasi dan Penjualan PT Pegadaian Eka Pebriansyah menjelaskan bahwa MoU ini mencakup dua inisiatif besar.

Inisiatif itu adalah bantuan program riset peternakan yang berfokus pada pengelolaan kambing untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar serta membantu menurunkan angka stunting di wilayah tersebut.

Di samping itu, adapun kerja sama bantuan beasiswa pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa yang membutuhkan, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga semester akhir.

Halaman:
1 2 3
