HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bel Perdagangan, IHSG Tertekan ke Level 7.610

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |09:22 WIB
Bel Perdagangan, IHSG Tertekan ke Level 7.610
IHSG Dibuka Melemah pada Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah pada pembukaan perdagangan. IHSG dibuka melemah 0,41% ke level 7.610.

Dalam semenit awal, Rabu (3/10/2024), IHSG masih koreksi 0,60% di 7.586, didukung 140 saham di zona hijau, 134 melemah, dan 238 lainnya stagnan. Transaksi awal menyentuh Rp520 miliar, dengan volume 645 juta saham.

Indeks LQ45 turun 1,5% ke 940, indeks JII melemah 0,84% ke 528, indeks MNC36 turun 1,27% ke 367, dan IDX30 turun 1,21% ke 484.

Untuk indeks sektoral semua berada di zona merah pagi ini yaitu energi 0,23%, barang baku 0,14%, industri 0,83%, konsumer non siklikal 0,82%, konsumer siklikal 1,09%, kesehatan 0,27%, transportasi 0,23%, finansial 0,8%, properti 0,2%, teknologi 0,24%, infrastruktur 1,04%.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Inter Delta Tbk (INTD) naik 14,72 persen di Rp226, PT Sekar Bumi Tbk (SKBM) menguat 11,11 persen di Rp540, dan PT Nusantara Almazia Tbk (NZIA) terbang 8% di Rp81.

Halaman:
1 2
