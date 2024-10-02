Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Naik Drastis, Segram Jadi Segini

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 02 Oktober 2024 |09:11 WIB
Harga Emas Antam Naik Drastis, Segram Jadi Segini
Harga Emas Antam Hari Ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) meroket pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp12.000 menjadi Rp1.464.000 per gram.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga naik Rp12.000 ke level Rp1.304.000.

Mengutip laman logammulia.com, Rabu (2/10/2024), harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp782.000

Emas 1 gram: Rp1.464.000

Emas 2 gram: Rp2.868.000

Emas 3 gram: Rp4.277.000

Emas 5 gram: Rp7.095.000

Halaman:
1 2
