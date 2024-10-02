Jokowi Resmikan Bendungan Raksasa Temef Rp2,7 Triliun

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Temef di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), hari ini.

"Bendungan Temef ini dibangun sejak 2017, artinya sudah 7 tahun bendungan ini dibangun karena memang bendungan ini sangat besar," kata Jokowi dalam sambutannya yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (2/10/2024).

Jokowi mengatakan, bendungan Temef memiliki luas genangan 298 hektar. Dan nantinya bisa menampung air sebanyak 45 juta meter kubik air.

"Bendungan Temef dibangun dengan biaya Rp2,7 triliun untuk masyarakat NTT. Dan bisa mengairi sawah kurang lebih 4.500 hektar sangat besar sekali," kata Jokowi.

Kepala Negara menyebut bahwa Bendungan Temef akan sangat bermanfaat bagi petani untuk menanam padi, jagung, hingga ketela. Dan juga bisa mengurangi banjir di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan di Kabupaten Malaka.