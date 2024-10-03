Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dibangun Prabowo, Ini Bocoran Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya

Dwi Fitria Ningsih , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |06:04 WIB
Dibangun Prabowo, Ini Bocoran Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya
Bocoran Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rencana proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan mempunyai 3 opsi jalur. Adapun jalur ini akan dibuat seperti menyusuri pantai utara Jawa, melintas Jawa bagian tengah, atau lewat sisi Jawa bagian selatan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Risal Wasal menjelaskan bahwa ada studi kelayakan yang dilakukan untuk pemilihan jalur yang akan dilintasi oleh Kereta Cepat Jakarta-Surabaya. Namun, saat ini kelayakan tersebut sedang dibuat oleh Operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yaitu PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia China).

Jalur yang akan dibangun berada di atas atau elevated di sisi Jalan tol Trans Jawa, opsi lainnya yaitu terintegrasi dengan jalur Kereta Api eksisting. Hal tersebut, Kemenhub sudah membuat kajian kasar terkait perlintasan yang mampu untuk digunakan oleh Kereta Api Cepat Jakarta - Surabaya.

“Mungkin kita akan menggunakan jalur kereta api atau jalan tol sebagai jalur Jakarta Surabaya, sehingga tidak terlalu banyak dana untuk pembebasan lahan,” kata Menhub di Hotel Mulia Jakarta (2/10/2024).

Proyek Kereta Cepat Jakarta - Surabaya ini akan segera dilaksanakan. Feasibility Study (FS) atau studi kelayakan proyek tersebut, tahun ini ditargetkan selesai.

Halaman:
1 2
