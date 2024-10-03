Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

5 Orang Terkaya di Sumatera Barat

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |21:02 WIB
5 Orang Terkaya di Sumatera Barat
Orang terkaya di Sumatera Barat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 Orang terkaya di Sumatera Barat. Dibalik kesuksesannya, 5 orang ini berhasil meraih kekayaan dengan penuh perjuangan dan kisah yang sangat inspiratif.

Tak hanya dikenal sebagai tempat lahirnya para tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, Sumatera Barat juga memiliki segudang pengusaha ternama yang berhasil mengembangkan bisnisnya hingga saat ini.

Meskipun Sumatera Barat dikenal dengan kulinernya, para pengusaha asal Sumatera Barat ini berhasil sukses dengan berbagai jenis bisnis yang tidak terbatas dalam segi usaha makanan atau minuman saja. Dari banyaknya nama pengusaha yang sukses di Sumatera Barat, Okezone telah merangkum menjadi 5 orang.

Berikut adalah 5 orang terkaya di Sumatera Barat yang sebagian besar berprofesi sebagai pengusaha sukses, Kamis (3/10/20204):

1. Nurhayati Subakat

Nama Nurhayati Subakat sudah tak asing bagi para pecinta kosmetik. Salah satu pengusaha wanita terkaya yang berhasil menjadi pinoir kosmetik halal dengan mendirikan brand kometik Wardah ini, lahir di Padangpanjang pada 27 Agustus 1950.

Tak banyak yang tahu, sebelum pindah ke Jakarta Nurhayati Subakat mengawali kariernya di Padang sebagai apoteker di rumah sakit. Kini ia telah berhasil menjadi pendiri dan Komisaris Utama PT Paragon Technology and Innovation. PT ini membawahi brand-brand terkenal seperti Wardah, Make Over, Emina, dan Kahf. Nurhayati Subakat dinobatkan sebagai “20 Wanita Paling Berpengaruh”, serta “25 Pebisnis Wanita Paling Berpengaruh di Asia” versi majalah Forbes.

Halaman:
1 2
