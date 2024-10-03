Advertisement
HOT ISSUE

Judi Online Biang Kerok Penghambat Indonesia Jadi Negara Maju

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |19:53 WIB
Judi Online Biang Kerok Penghambat Indonesia Jadi Negara Maju
Judi Online di Indonesia. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Aktivitas judi online disebut-sebut memperhambat Indonesia menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi di level 8% per tahunnya. Tantangan ini pun disinggung Presiden terpilih Prabowo Subianto saat rapat peripurna di Ibu Kota Nusantara (IKN), beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Menurutnya, pemberantasan judi online menjadi fokus pemerintah baru karena akan memperhambat pertumbuhan makro ekonomi Tanah Air.

“Kita bermimpi sama-sama Indonesia harus melompat, menjadi negara maju, dan pertumbuhan harus 8 persen per tahun. Dan salah satu tantangan terbesar, penghambat terbesar adalah judi online,” ujar Budi Arie saat Sarasehan bersama Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/10/2024).

Selain judi online, transaksi di bidang prostitusi hingga narkoba juga menghalangi Indonesia melompat sebagai negara maju.

“Dulu ada, kalau yang lama-lama ada judul nya NGOP, narkoba, judi online, dan prostitusi, singkatannya NGOP. Pak Prabowo dalam Kabinet Paripurna terakhir di IKN menyampaikan, ini tantangan Indonesia ada empat, satu narkoba, dua judi online, tiga illegal mining, dan keempat ICOR,” paparnya.

