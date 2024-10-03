Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

10 Orang Terkaya di Indonesia: Nomor 1 Pernah Jadi Sopir Angkot

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Kamis, 03 Oktober 2024 |05:03 WIB
10 Orang Terkaya di Indonesia: Nomor 1 Pernah Jadi Sopir Angkot
Prajogo Pangestu orang terkaya di Indonesia (Foto: Forbes)
JAKARTA - Deretan 10 orang terkaya di tanah air yang tak hanya menguasai berbagai sektor bisnis tapi juga memiliki latar belakang kisah yang inspiratif. Kekayaan gabungan 10 orang terkaya ini mencapai lebih dari Rp2.500 triliun, setara dengan anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan hampir menyamai APBN 2025.

Lalu, siapa saja 10 orang terkaya di Indonesia yang menonjol dengan latar belakang dan pencapaian bisnis mereka? Berikut daftarnya telah dirangkum Okezone dari berbagai sumber, Rabu (02/10/2024):

10. Lim Hariyanto Wijaya Sarwono - USD4,5 miliar (Rp68,4 triliun)

Lim Hariyanto membangun kekayaannya dari bisnis minyak sawit dan nikel. Dengan total kekayaan mencapai USD4,5 miliar, Lim Hariyanto terus berkembang sebagai salah satu pebisnis terkemuka dalam sektor komoditas yang penting bagi perekonomian Indonesia.

9. Djoko Susanto - USD4,9 miliar (Rp74,4 triliun)

Djoko Susanto meraih kekayaannya dari sektor ritel, dengan nilai kekayaan mencapai USD4,9 miliar. Bisnis ritel yang ia geluti telah membawa Djoko menjadi salah satu pengusaha terkaya, melayani kebutuhan masyarakat melalui jaringan toko modern yang tersebar di berbagai daerah.

8. Chairul Tanjung - USD5,4 miliar (Rp82 triliun)

Dikenal sebagai "Si Anak Singkong," Chairul Tanjung menempati posisi ke-8 dengan harta kekayaan sebesar USD5,4 miliar. Bisnisnya merambah perbankan, properti, hingga media, menjadikannya sebagai salah satu tokoh yang selalu tampil dalam daftar orang terkaya di Indonesia.

7. Tahir - USD5,9 miliar (Rp89,6 triliun)

Dengan harta kekayaan mencapai USD5,9 miliar, Tahir berada di peringkat ketujuh. Kekayaannya berasal dari berbagai sektor, mulai dari perbankan hingga layanan kesehatan, yang menunjukkan diversifikasi bisnisnya yang luas dan strategis.

6. Agoes Projosasmito - USD6,9 miliar (Rp104,8 triliun)

Agoes Projosasmito menjadi salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia berkat keberhasilannya di bisnis pertambangan nikel. Dengan harta kekayaan sebesar USD6,9 miliar, ia berhasil mencatatkan namanya sebagai salah satu miliarder yang paling berpengaruh di sektor tambang.

5. Sri Prakash Lohia - USD8,5 miliar (Rp129,2 triliun)

Sri Prakash Lohia dikenal sebagai raja petrokimia di Indonesia. Kekayaannya yang mencapai USD8,5 miliar membuatnya menduduki peringkat kelima dalam daftar orang terkaya, berkat bisnis petrokimia yang ia geluti dengan sangat sukses.

4. Low Tuck Kwong - USD24,5 miliar (Rp372,4 triliun)

Low Tuck Kwong dikenal sebagai "Raja Batu Bara" dengan kekayaan senilai USD24,5 miliar. Sektor batu bara menjadi sumber kekayaannya, menjadikannya sosok penting dalam industri energi tradisional Indonesia.

Halaman:
1 2
