HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kekayaan Bintang Emon vs Ariel Noah

Anindya Rasya Salsabila , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |06:08 WIB
Segini Kekayaan Bintang Emon vs Ariel Noah
Harta kekayaan Bintang Emon vs Ariel Noah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Simak adu kekayaan Bintang Emon VS Ariel Noah. Kedua tokoh terkenal ini memiliki harta kekayaan yang menarik untuk dikulik.

Kesuksesan Bintang Emon sebagai komedian, dan Ariel Noah sebagai vokalis band terkenal, menjadikan keduanya dikenal memiliki penghasilan yang cukup tinggi. Diantara keduanya, siapakah yang memiliki harta paling banyak?

Berikut adalah harta kekayaan Bintang Emon VS Ariel Noah:

• Bintang Emon:

Dilansir dari laman Social Blade, diketahui bahwa hanya dari YouTube, Bintang Emon diperkirakan dapat menghasilkan uang sebesar USD1,9 ribu atau setara dengan Rp28,2 juta.

Selain itu, Bintang Emon juga banyak mendapat tawaran dalam iklan-iklan merk ternama seperti merk biskuit Better, minuman NU Yogurt, hingga Mie ABC. Tidak hanya brand makanan dan minuman, Bintang Emon juga sempat menjadi Brand Ambassador dari aplikasi belajar terkenal Ruangguru.

Tak hanya dari kanal YouTube yang menghasilkan, akun media sosial Instagram Bintang Emon kini sudah memiliki 4,7 juta pengikut. Hal ini menghasilkan tarif endorsement yang cukup fantastis, bagi seorang Bintang Emon yang juga kerap menerima tawaran promosi berbagai produk endorsement dalam laman Instagramnya tersebut. Penghasilan ratusan juta sangat mungkin diperoleh oleh Bintang Emon melalui berbagai pekerjaannya ini.

