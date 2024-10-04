Rupiah Diprediksi Anjlok ke Level Rp16.000/USD, Ini Penyebabnya

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah diprediksi melemah hingga level Rp16.000 per dolar AS. Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,64% ke level Rp15.528.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengungkapkan bahwa rupiah yang terus melemah ini karena pengaruh eksternal seperti tensi geopolitik.

"Rupiah kemungkinan akan kembali mendekati Rp16.000, ada 3 faktor yang mempengaruhinya, dari eksternal, pertama tensi politik di Timur Tengah yang terus memanas, kedua perekonomian AS yang terus membaik, ketiga tensi politik dI AS juga memangsa pasca pilpres AS," ungkap Ibrahim kepada awak media, Jumat (4/10/2024).

Selain itu, menurut Ibrahim rupiah terus melemah juga karena deflasi yang membuat daya beli turun.