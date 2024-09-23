Tekan Dolar AS, Sri Mulyani: Penguatan Rupiah Sangat Cepat Sekali

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kondisi pasar keuangan Indonesia membaik karena tensi geopolitik mulai mereda. Terlihat dari pergerakan nilai tukar Rupiah yang mengalami penguatan yang cukup akseleratif sejak Agustus awal.

"Kita lihat sekarang kurs kita di Rp15.287 itu penguatan Rupiah sangat cepat sekali, antara periode akhir Juli dan September awal. Itu artinya penguatan Rupiah jadi dari periode yang tadinya di atas Rp16.000 sekarang Rp15.287," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi September 2024, Senin (23/9/2024).

Untuk pergerakan kurs ini, dalam setahun sudah mengalami apresiasi 0,84%. Hal ini yang membuat Rupiah sempat mengalami depresiasi 5%.

"Pergerakan dari Yield surat berharga negara (SBN) 10 tahun di 6,42 yang menunjukkan tensi yang menurun, ini berarti cukup positif bagi APBN karena tensi dari pembayaran utang kita bisa diperkirakan mengalami penurunan," jelasnya.

Selain itu, dari US Treasury sendiri 10 tahun dengan FFR yang dipangkas 50 basis poin juga mulai mereda di 3,74.

"Hal ini juga memberi harapan bagi cost of fund borrowing yang lebih rendah dan memacu kegiatan ekonomi secara positif," imbuh Menkeu.

Dengan Fed Fund Rate Turun, terlihat capital inflow ke Indonesia mulai mengalami pemulihan. Mulai dari Juli sudah positif untuk pembelian saham dan SBN.

"Bulan Agustus melonjak lebih tinggi lagi dan 19 September mengalami positif flow untuk SBN maupun dari sisi saham," katanya.