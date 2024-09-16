Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Sepekan Melemah Lawan Dolar AS, Ini Penyebabnya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 16 September 2024 |06:26 WIB
Rupiah Sepekan Melemah Lawan Dolar AS, Ini Penyebabnya
Nilai tukar Rupiah melemah dalam sepekan (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah (kurs) mengalami pelemahan pada perdagangan sepekan 9-13 September 2024. Rupiah bergerak dalam tren cenderung melemah terhadap mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip data Bloomberg, Senin (16/9/2024), rupiah spot pekan ini ditutup menguat 0,24% pada level Rp15.401 per dolar AS. Namun, dalam sepekan rupiah melemah 0,16% dibandingkan penutupan di awal pekan di Rp15.378.

Sementara itu, rupiah Jisdor Bank Indonesia (BI) ditutup pada level Rp15.405 per dolar AS, Jumat (13/9). Secara mingguan, rupiah jisdor juga melemah ke 0,21%.

Sebelumnya, BI mencatat terjadi aliran modal asing yang keluar dari pasar keuangan Tanah Air mencapai Rp1,31 triliun dalam sepekan ini.

"Berdasarkan data transaksi 9-12 September 2024, nonresiden tercatat jual neto Rp1,31 triliun," kata Asisten Gubernur Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resminya.

Di sisi lain, jika dilihat sepanjang pekan ini rupiah cenderung melemah, terutama pada awal pekan akibat kekhawatiran prospek ekonomi global dari AS dan China.

Pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen dari Asia juga membuat Indeks dolar melemah. Serangkaian komentar agresif dari pejabat BOJ mendorong pergerakan mata uang minggu ini.

"Jajak pendapat Reuters yang dirilis pada hari Jumat menunjukkan para analis memposisikan diri untuk pembacaan inflasi konsumen yang kuat minggu depan," kata Ibrahim dalam risetnya.

Halaman:
1 2
