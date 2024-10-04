Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Gelar Forum Bisnis Strategis di Pusat Keuangan Australia

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 04 Oktober 2024 |13:04 WIB
RI Gelar Forum Bisnis Strategis di Pusat Keuangan Australia
RI gelar bisnis forum di pusat keuangan Australia (Foto: KJRI Melbourne)




JAKARTA – Indonesia menggelar Festival Indonesia Business Forum: Indonesia-Australia Economic Powerhouse Business Forum. Agenda yang berlangsung di Melbourne ini dihadiri kurang lebih 100 pemangku kepentingan dari Indonesia dan Australia, mulai dari perwakilan pemerintah, pelaku bisnis, hingga akademisi.

Forum bisnis digelar oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melbourne bekerja sama dengan Indonesian Investment Promotion Centre (IIPC) Sydney dan Festival Indonesia Inc.

Dua pembicara kunci membuka forum ini yakni Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu Siswo Pramono dan Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno. Keduanya memberikan pandangan strategis mengenai kemitraan ekonomi kedua negara.

“Tema kita hari ini adalah Building an Economic Powerhouse: Leveraging Mutual Strengths in Digital Technology and Private Fund Sectors. Tema ini mencerminkan semangat kolaborasi dan ambisi bersama antara Indonesia dan Australia untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pembangunan ekonomi, perdamaian, dan kesejahteraan. Dengan bekerja sama, kita dapat membuka peluang yang sangat besar, mendorong inovasi, dan memastikan bahwa pertumbuhan kita berkelanjutan,” papar Siswo, Jumat (4/10/2024).

Sementara itu, Riyatno menekankan bahwa forum ini menjadi platform yang berharga untuk berkolaborasi dan mengeksplorasi peluang baru untuk kemitraan.

"Semoga kesempatan ini dapat menjadi wadah untuk membangun jembatan pemahaman, menjalin hubungan kerja sama yang kuat, dan membuka potensi besar kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia,” ucapnya.

Halaman:
1 2
