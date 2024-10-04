Subsidi BBM Jadi BLT di 2025, Ini Penjelasan ESDM

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) buka suara mengenai rencana pemerintahan Prabowo-Gibran yg akan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) menjadi subsidi langsung atau BLT.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono menyatakan skema subsidi langsung semacam ini sudah ada lama direncanakan oleh pemerintah. Apalagi rencana semacam ini setiap tahunnya selalu masuk dalam Nota Keuangan.

"Itu coba baca gak nota keuangan kita? Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun Di kebijakan subsidi itu selalu ada itu. Coba baca lagi pernah, jadi tadi bukan hal baru. BBM menuju subsidi langsung. Jadi subsidi harga ke orang itu dicek di nota keuangan memang menuju ke sana dan itu dilanjutkan sampai benar-benar mekanisme pas," papar Agus ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Pria yang akrab disapa Aca itu membantah bahwa nantinya perubahan skema ini akan membuat harga semua BBM akan dilepas kepasar.

BACA JUGA: Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax Cs per 1 Oktober 2024

"(Harga BBM) Enggak dilepas ke pasar. Siapa bilang ke pasar? Tapi dibuat sesuai dengan harga keekonomiannya, harganya bukan harga pasar. Ini sesuai dengan harga keekonomian," tegasnya.