Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax Cs per 1 Oktober 2024

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |10:11 WIB
Alasan Pertamina Turunkan Harga BBM Pertamax Cs per 1 Oktober 2024
Harga BBM Pertamina per 1 Oktober 2024. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Harga BBM turun di awal bulan ini. Seperti harga BBM Pertamax Series dan Dex Series yang mengalami penyesuaian harga per 1 Oktober 2024.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyatakan, harga BBM Non-subsidi selalu dievaluasi berkala mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak yakni Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus dan juga mempertimbangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

“Evaluasi dan penyesuaian harga untuk BBM Non-subsidi rutin dilakukan. Bisa tetap, bisa naik dan bahkan bisa turun, tergantung trend harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Pada Oktober ini, semua harga BBM Non Subsidi Pertamina mengalami penurunan harga" jelas Heppy, Senin (1/10/2024).

Untuk Pertamax Turbo (RON 98), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp13.250, Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp12.700 dan untuk Pertamax (RON 92) menjadi Rp12.100 Sedangkan untuk Dexlite (CN 51), terdapat penyesuaian harga menjadi Rp12.700 dan Pertamina Dex (CN 53) harganya menjadi Rp13.150 per liternya. Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174738/bbm_shell-tVQ9_large.jpg
Shell Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174158/bbm_pertamina-gPtd_large.jpg
5 Fakta SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina Gegara Kandungan Etanol 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174504/bbm_pertamina_pakai_etanol-ylg1_large.jpg
Negara yang Pakai BBM Campuran Etanol, Ini Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement