Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM BP Turun di Oktober 2024, Berikut Daftar Terbarunya

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:47 WIB
Harga BBM BP Turun di Oktober 2024, Berikut Daftar Terbarunya
Harga BBM BP AKR Turun per 1 Oktober 2024. (Foto: Okezone.com/BP AKR)
A
A
A

JAKARTA - BP AKR menurunkan harga bahan bakarnya per 1 Oktober 2024. Harga BBM paling murah di BP dijual Rp12.290 per liter.

Mengutip data dari website BP, Selasa (1/10/2024), harga BP Ultimate yang tadinya Rp14.280 turun menjadi Rp13.070 per liter.

Kemudian BP 92 dari Rp13.450 turun menjadi Rp12.290 per liter. Kemudian BP Ultimate Diesel dari Rp14.660 turun menjadi Rp13.250 per liter dan BP Diesel turun dari Rp14.200 menjadi Rp12.840 per liter.

Berikut daftar harga BBM BP terbaru per 1 Oktober 2024:

Jabodetabek

BP Ultimate dari Rp14.280 turun jadi Rp13.070 per liter.

BP 92 dari Rp13.450 turun jadi Rp12.290 per liter.

BP Ultimate Diesel dari Rp14.660 turun jadi Rp13.250 per liter,

BP diesel -

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175143/spbu-4Wb1_large.jpg
Stok BBM SPBU Swasta Kosong Bikin Investor Kabur dari Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/320/3175141/prabowo-fFoZ_large.png
Bahlil Sebut Prabowo Setuju Mandatori BBM Dicampur Etanol 10%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174816/bbm_shell-tsnr_large.jpeg
Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, Shell: SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel dan Jasa Bengkel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/320/3174738/bbm_shell-tVQ9_large.jpg
Shell Belum Sepakati Impor BBM Pertamina, SPBU Hanya Tersedia V-Power Diesel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174158/bbm_pertamina-gPtd_large.jpg
5 Fakta SPBU Swasta Batal Beli BBM Pertamina Gegara Kandungan Etanol 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/320/3174504/bbm_pertamina_pakai_etanol-ylg1_large.jpg
Negara yang Pakai BBM Campuran Etanol, Ini Daftarnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement