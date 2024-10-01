JAKARTA - BP AKR menurunkan harga bahan bakarnya per 1 Oktober 2024. Harga BBM paling murah di BP dijual Rp12.290 per liter.
Mengutip data dari website BP, Selasa (1/10/2024), harga BP Ultimate yang tadinya Rp14.280 turun menjadi Rp13.070 per liter.
Kemudian BP 92 dari Rp13.450 turun menjadi Rp12.290 per liter. Kemudian BP Ultimate Diesel dari Rp14.660 turun menjadi Rp13.250 per liter dan BP Diesel turun dari Rp14.200 menjadi Rp12.840 per liter.
Berikut daftar harga BBM BP terbaru per 1 Oktober 2024:
Jabodetabek
BP Ultimate dari Rp14.280 turun jadi Rp13.070 per liter.
BP 92 dari Rp13.450 turun jadi Rp12.290 per liter.
BP Ultimate Diesel dari Rp14.660 turun jadi Rp13.250 per liter,
BP diesel -