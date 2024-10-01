Advertisement
HOT ISSUE

Daftar Harga BBM Vivo per 1 Oktober 2024, Ada yang Turun dan Naik

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Selasa, 01 Oktober 2024 |09:54 WIB
Daftar Harga BBM Vivo per 1 Oktober 2024, Ada yang Turun dan Naik
Daftar Harga BBM Hari Ini.
JAKARTA - Vivo ikut melakukan penyesuaian harga bahan bakarnya per 1 Oktober. Namun tidak semua mengalami penurunan, ada juga BBM yang mengalami kenaikan harga seperti Revvo 90 dari Rp11.950 menjadi Rp11.995 per liter.

Sedangkan harga bahan bakar lainnya mengalami penurunan. BBM Revvo 92 turun dari Rp13.450 menjadi Rp12.190 per liter. Kemudian Revvo 95 turun dari Rp14.200 menjadi Rp12.950 per liter.

Berikut daftar lengkap harga BBM Vivo per 1 Oktober 2024:

Revvo 90 dari Rp11.950 naik menjadi Rp11.995 per liter.

Revvo 92 dari RpRp13.450 turun menjadi Rp12.190 per liter.

Revvo 95 dari Rp14.200 turun menjadi Rp12.950 per liter.

Selain itu, BP juga melakukan penyesuaian harga bahan bakar di bulan ini. BP Ultimate yang tadinya Rp14.280 turun menjadi Rp13.070 per liter.

