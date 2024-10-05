Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Pinjol Ilegal Akan Menghubungi Semua Kontak?

Zahra Indah Safira , Jurnalis-Sabtu, 05 Oktober 2024 |22:01 WIB
Apakah Pinjol Ilegal Akan Menghubungi Semua Kontak?
Apakah pinjol ilegal akan menghubungi semua kontak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Apakah pinjol ilegal akan menghubungi semua kontak? pinjaman online (pinjol) yang sudah dekat dengan keseharian kita ternyata juga datang dalam bentuk ilegal.

Pinjol ilegal sering menimbulkan keresahan pada kalangan masyarakat. Terutama dengan prosedur penagihan utang yang sering kali melibatkan kontak-kontak pribadi dari nasabahnya.

Seperti yang disebutkan pada laman Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aplikasi pinjaman online yang legal dan terdaftar di OJK dilarang mengakses kontak ponsel penggunanya. Pinjol hanya diperbolehkan untuk mengakses kamera, lokasi dan suara. Kebijakan ini dilakukan untuk melindungi privasi dan data pribadi dari penggunanya.

Tetapi pinjol ilegal berbeda. Pinjol ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK sering kali meminta akses untuk mendapatkan kontak telepon pengguna saat proses pengajuan pinjaman.

Saat ingin mengajukan pinjaman melalui pinjol, biasanya calon nasabah hanya perlu mengisi data diri dan mengunggah berkas seperti KTP. Kemudian, uang yang diinginkan akan segera cair hanya dalam hitungan menit.

Lalu, apakah pinjol ilegal akan menghubungi semua kontak? Pinjol akan melakukan penagihan dengan melakukan berbagai cara. Namun, pada tahap awal biasanya penagih nasabah hanya akan dihubungi secara rutin melalui pesan atau telepon.

